Felipe Flores no olvida a Johnny Herrera: “Si fuera a su programa, habría que poner un ring”

Felipe Flores hoy es parte de Barnechea en la Primera B, pero no olvida su pasado como jugador de Colo Colo ni mucho menos las polémicas que protagonizó.

En entrevista con “La Tercera”, al delantero le nombraron a Johnny Herrera en su faceta de comentarista deportivo y valoró su labor.

“Que se estén abriendo las puertas y que le estén dando una mirada distinta al jugador, porque antes decían que no sabía y que no podía estar en la tele, poco menos que le tildaba de tonto, me pone contento. Así uno tiene un abanico de oportunidades. Y no solo ser entrenador o ayudante”, apuntó Felipe Flores.

Sin embargo, su respuesta cambió de tono cuando le preguntaron si iría como panelista al programa que tiene Herrera en TNT Sports. “No, pasaríamos él defendiendo a la U y yo a Colo Colo. Habría que poner un ring“, sentenció.

De todas formas, el ex albo puso las cosas en perspectiva. “Nunca he tenido un problema en la calle con un hincha de la U, que me haya encarado o que me haya empujado. La gente debe saber que lo que pasa en la cancha no lo llevo afuera. Si me peleé en un clásico con Johnny Herrera, por ejemplo, salgo de la cancha y no lo voy a llevar afuera“, explicó.

Felipe Flores y su mirada a lo lejos de Colo Colo

En el diálogo con La Tercera, el jugador de 34 años reconoció que varias veces quiso volver al cuadro albo, donde vistió la camiseta por última vez en 2015.

“Hubo dos veces que intenté hablar con los dirigentes o con algunos compañeros que estaban en ese momento. Ellos me ayudaron, hablaron, pero, después, ya no dependía de ellos. Dependía del entrenador y de los dirigentes. Lo intenté y no fue por un tema de plata. Solamente por gusto“, dijo Felipe Flores.

Además, valoró la nueva gestión directiva en Blanco y Negro, sobre todo en cuanto al trato con los jugadores al momento de pedirles su salida del club.

“Lo que hicieron con Felipe Campos me pareció espectacular. Una camiseta, dentro de la cancha, dándole las gracias. Eso fue hace un par de semanas. Esa es la forma. Que el jugador se pueda dar la mano con los dirigentes. Y no por un telefonazo o un mensaje de texto avisándole que ya no sigue en el club“, aseguró quien llegó este año a jugar la Primera B por petición de Jaime Pizarro.

Por lo mismo, lamentó el despido de su DT. “Estoy triste, porque fue la persona que me llevó al club. Obviamente, me hubiese gustado que continuará, pero hay decisiones dirigenciales que se tienen que respetar. No tengo nada que decir del profe, al contrario. Es un caballero. Ojalá que en sus nuevos proyectos tenga todo el éxito posible”, cerró Felipe Flores.