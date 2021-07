Juan Román Riquelme con todo contra la Conmebol: “Esto es lamentable, es vergonzoso, no es serio”

Juan Román Riquelme, vicepresindete de Boca Juniors, se refirió a la polémica eliminación del cuadro argentino ante Atlético Mineiro por Copa Libertadores, la cual terminó con los jugadores del “Xeneize” enfrascados en una pelea a golpes con la policía local.

“Siempre fue un torneo muy serio, tenemos que cuidarlo y no se está haciendo eso. Nunca vi algo así, es lamentable. Que un equipo gane los dos partidos y quede afuera. Esto es lamentable, es vergonzoso, no es serio, es la verdad”, señaló Riquelme en TyC Sports en contra de la Conmebol y el desarrollo de la Copa Libertadores.

“Cuando no te cobran los goles, puedes jugar todo el día, y si no te cobran los goles no pasas. No nos dejaron pasar, esa es la verdad”, fue el reclamo del exvolante.

El astro argentino indicó además que la eliminación “claro que duele mucho, da mucha tristeza. Amaba jugar la Copa Libertadores, para mi era maravilloso. Y hoy tenemos que ser conscientes de que lo que pasó la semana pasada en nuestro estadio, lo que pasó en Cerro Porteño, lo que pasó es lamentable. Ordinario. No la estamos cuidando a la copa”.

El vicepresidente del club “Xeneize” aseguró que, de no ser por los errores arbitrales, loa trasandinos era los justos vencedores. “Todos estamos de acuerdo en que Boca fue merecedor de los dos partidos. Cuando metes los goles y no te los quieren cobrar, no puedes hacer nada. Es tan simple como eso. Cuando ganas los partidos y no te cobran los goles, no es una cuestión que me molesta a mí o no, todos lo tenemos claro”.

Finalmente, Juan Román Riquelme tuvo palabras de agradecimiento a los jugadores de Boca Juniors por lo entregado en el certamen continental.

“Tengo que felicitar a los muchachos. Estamos contentos por cómo nos representó el equipo, porque ha jugado la Libertadores como se debe jugar, tanto en nuestra casa como en Brasil. Cuando ganas los dos partidos, fuiste el mejor, pero cuando no te cobran los goles…”, concluyó el exfutbolista.