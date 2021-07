Tomás Alarcón fue presentado oficialmente en el Cádiz de España: “Es una liga donde están los mejores jugadores del mundo”

Es martes, Tomás Alarcón fue presentado oficialmente ante la prensa como nuevo jugador del Cádiz de España. El volante nacional vivió su primera conferencia de prensa donde se dio a conocer ante los medios españoles.

“Es una liga donde están los mejores jugadores del mundo, en Chile es muy bien vista La Liga. Lamentablemente, antes no se pudo por la pandemia, pero siempre estuve al tanto del club, lo vengo siguiendo hace ya un año”, declaró el chileno en la transmisión en vivo de TV Cádiz.

El exO’Higgins reveló que a inicios del 2020 que empezó las conversaciones con el elenco español. “Desde el año pasado que yo he tenido contacto directamente con el club. Desde el momento que mi representante me presentó el equipo me encantó por la ciudad, la historia que tiene y porque recién habían ascendido a La Liga”, mencionó.

Además, Tomás Alarcón se refirió a las palabras que le han entregado los referentes de La Roja y agregó que “he tenido la suerte de toparme con compañeros que han jugado en La Liga y me han hablado muy bien, que es una liga bastante técnica y parecida al nivel de selección adulta. Se me ha hecho fácil adaptarme porque vengo del ritmo de la Copa América”.

En cuanto a lo que le pidió su nuevo entrenador, Álvaro Cervera, el mediocampista indicó que “quiere que haga lo mismo que he hecho durante todo este tiempo en O’Higgins y en la Selección chilena. Él me ha observado”.

Finalmente, la prensa de España comparó a Alarcón con Gary Medel, a lo que el volante respondió que “me llama la atención que en España me han comparado con Gary, es un halago, pero no me gusta porque él ha conseguido muchas cosas que yo aún no he conseguido, me falta mucho para que me comparen con él, tengo que trabajar”.