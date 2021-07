Delantero de Magallanes celebró un gol saltando dentro de un basurero y ahora lo contactó una empresa de tarros de basura para un convenio

Un inédito momento ocurrió en la Primera B el pasado jueves. Magallanes derrotó 2-1 a Fernández Vial como local y el gol del triunfo lo anotó Miguel Ángel Orellana, quien se robó todas las miras por su celebración: corrió a abrazar al utilero pero en el camino decidió saltar a un tarro de basura y esconderse adentro.

El particular festejo causó furor en redes sociales y en el entorno del propio delantero. “Ahora me dicen “El Miguel Ángel del 8” y yo les respondo que no me tienen paciencia. En su momento se dio, no más, pero después pensándolo bien y recordando que con mi familia siempre veo “El Chavo del 8″ me hizo sentido”, confesó el atacante a LUN.

El hecho provocó tanto revuelo, que incluso Orellana recibió una inesperada respuesta. “En estos días me contactó una empresa de tarros de basura para ver si puedo celebrar con ellos. Veremos qué sale, sólo puedo adelantar que estamos en conversaciones”, reveló el ariete de Magallanes.

“Es complicado por los protocolos. La celebración causó furor y me la han aplaudido harto. Lo que más risa me da es que ya nadie se acuerda del gol y todos recuerdan la pura celebración”, añadió el delantero de 31 años.

Mañana miércoles 21 de julio Magallanes volverá a salir a la cancha, esta vez, en calidad de visitante contra Deportes Santa Cruz por la Primera B.

