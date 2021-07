Cobreloa ya puso fecha para que el público pueda retornar al estadio Zorros del Desierto

El presidente de Cobreloa, Duncan Araya, aseguró durante este lunes que tienen una fecha estipulada para reencontrarse con los hinchas en el estadio Zorros del Desierto, que en fase 3 de la pandemia podrá tener un aforo de mil espectadores.

En conversación con El Mercurio de Calama, el dirigente sostuvo que “estamos trabajando para que el público retorne en el partido con Santa Cruz y probablemente mañana –hoy- podríamos hacer el anuncio oficial”, reveló el timonel del “Gigante del Norte”.

Sobre los pasos a seguir, Araya señaló que será necesario que los hinchas cuenten con su Pase de Movilidad para hacer ingreso al reducto deportivo, ya que si dejan ingresar a personas sin el programa de vacunación al día, el aforo se reducirá en 800 asistentes.

“No podemos obligar a que la gente se vacune pero sí tenemos la opción de exigir que quienes ingresen al estadio tengan su pase de movilidad y por tanto, estén con si esquema de vacunación al día”, señaló.

Finalmente, Araya terminó dando algunas indicaciones para que todo pueda resultar a la perfección.

“Hay dos opciones. Si entra alguien que no tenga las dos vacunas, el aforo disminuye a 200 personas y a nosotros como organizadores de un espectáculo deportivo no nos sirve. Por ello, apuntamos al aforo con público que sí tiene su pase de movilidad y que nos permitirá entrar a 1.000 personas. Sólo así vemos factible el retorno de la gente, porque con 200 sería un gasto injustificado que no estamos dispuestos a solventar”, cerró.