Matías Zaldivia y la igualdad ante la UC: “Fuimos un poquito superiores, pero el empate terminó siendo justo”

El análisis entre los jugadores de Universidad Católica y Colo Colo no se hizo esperar una vez sellado el empate sin goles. Del lado del cuadro albo, el defensa Matías Zaldivia destacó el rendimiento que exhibieron ante el tricampeón del fútbol chileno.

“Católica por momentos no pudo pasar la mitad de cancha. Enfrentar a un equipo de esta categoría y ser superior como fuimos por momentos es una buena señal. Hubo pocas situaciones. Fuimos un poquito superiores, pero el empate terminó siendo justo“, apuntó en conversación con TNT Sports.

El argentino aprovechó de aclarar su estado de salud tras ser reemplazado por una dolencia en el hombro izquierdo. Sustitución a la que él mismo se negó mientras lo atendían los médicos.

“Fue sólo una luxación. Me va a doler un poquito, pero nada grave. Me pudieron colocar el hombro. En este tipo de partidos no quiere salir nadie y la calentura fue un poco por ese lado. Por suerte tuvimos un gran partido”, cerró Zaldivia, que está en Colo Colo desde 2016.

La mirada en Universidad Católica a la igualdad

En Universidad Católica reconocieron la superioridad en el juego de Colo Colo a la que aludió Matías Zaldivia. Quien expresó la autocrítica en el plantel cruzado fue José Pedro Fuenzalida.

“A nosotros nos faltó fútbol para poder generar más. Lográbamos equiparar el juego, pero no generamos situaciones claras. Hubo algunas pelotas detenidas en que pudimos hacer más, pero creo que de mitad de cancha para adelante nos faltó fluidez y eso es algo de todo el equipo“, dijo el “Chapa”, haciendo notar el desgaste acumulado al jugar también Copa Libertadores.

“Creo que nos faltó un poco de fútbol, defensivamente estuvimos bien parados en general, pero hay cosas que mejorar, estamos jugando dos torneos. Trataremos de preparar lo que viene, pero esto siempre deja bastantes enseñanzas“, señaló el capitán de la UC, ya pensando en el partido del miércoles ante Palmeiras por el certamen continental.