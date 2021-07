AUDIO | La crítica de Juan Cristóbal Guarello al nivel del campeonato: “Ya van demasiados clásicos mal jugados”

Juan Cristóbal Guarello fue testigo directo en San Carlos de Apoquindo del empate entre Universidad Católica y Colo Colo. Tras la igualdad sin goles, el tenor de ADN Deportes fue crítico con el desempeño de ambos equipos.

“Colo Colo supo neutralizar ofensivamente a Universidad Católica pero no supo generar ofensivamente. Está costando hacer goles en el fútbol chileno. Antes de hacerlo, está costando generar ocasiones de gol. Se combate mucho, se corre mucho para cualquier parte, los partidos tienen muchas interrupciones por faltas. En este no tanto, pero hubo mucho pitazo. Y los hombres desequilibrantes son cada vez más escasos”, apuntó el comentarista deportivo.

“Ya van demasiados clásicos mal jugados, demasiados partidos donde se remata muy poco al arco. No tenemos momentos en que el partido se abre y hay algo de espectáculo. No hay caso. El fútbol se comprime. Los equipos nunca abandonan las precauciones defensivas, no se regalan”, profundizó en su crítica Guarello.

Respecto al partido en sí, Juan Cristóbal Guarello lamentó los temores que mostraron albos y cruzados.

“Es distinto un partido de liga al que se jugó hace cuatro meses en la final de la Supercopa. Se jugó más abierto, porque es una final y no hay mañana. Pero hoy, el empate no es tan malo, que el miércoles Palmeiras, que los jugadores lesionados y hay que graduar esfuerzos… y todas las cosas que son determinantes a cómo se va desarrollando el partido”, cerró en su comentario luego del empate sin goles entre Universidad Católica y Colo Colo.