Francis Cagigao presentó plan de “cazatalentos” y Centros de Excelencia a la ANFP

Francis Cagigao, Director Deportivo Nacional, expuso ante directivos de la ANFP la estrategia de “cazatalentos” que empezarán a desarrollar y así encontrar nuevos talentos para el fútbol chileno.

En la presentación, Cagigao aseguró que uno de los objetivos es “ayudar a incrementar el número de jugadores jóvenes que debutan y se consolidan en el fútbol profesional”.

Todo considerando que el promedio de edad en los planteles de Primera División es de 26,7 años. Número que sube a 27,3 en el caso de la Primera B.

Para eso, también enfatizó en la relevancia de las selecciones menores en este proceso.

“La Sub 15 debe tener un rol formador, centrado en la táctica individual y la construcción de los talentos; mientras que en la Sub 17 debe primar la formación, agregando aspectos colectivos fundamentales. En la Sub 20 debe predominar la formación competitiva y el paso al profesionalismo”, apuntó Cagigao.

Las solicitudes de Francis Cagigao

A eso se suma, como prioridad, la generación de un Área de Identificación, Scouting y Análisis para estudiar el fútbol formativo en el país.

Además, Francis Cagigao propuso el desarrollo de Centros de Excelencia en el centro, norte y sur del país para identificar a las futuras estrellas del fútbol nacional.

El histórico “cazatalentos” del Arsenal aseguró que el progreso en estas tareas será clave para su éxito como Director Deportivo Nacional.

“El directorio me trajo para llevar a cabo un trabajo de gestionar el conocimiento y dejar algo. Yo vine a poner cimientos. Si he aportado a poner esos cimientos a mi me vale. El futuro depende de lo que hagamos hoy”, cerró el directivo español.