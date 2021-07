"Perder me duele...": Las emotivas palabras de Neymar a su amigo Lionel Messi tras perder la final de la Copa América

“Perder me duele, me duele… es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir“, con estas palabras comienza un emotivo mensaje que el futbolista brasileño Neymar Jr. le dedicó a su amigo, el argentino Lionel Messi, a pocas horas de que Brasil perdiera la final de la Copa América ante la escuadra albiceleste.

En el mensaje publicado a través de su cuenta en Instagram, el brasileño también adjuntó un video donde aparece el momento en que se saluda con Messi tras el partido que Argentina ganó por la cuenta mínima en el mítico estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

“Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar. Mi amigo y hermano MESSI, estaba triste y le dije “me ganaste” Estoy muy triste por haber perdido. ¡Pero este chico es increíble! Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí”, dice el post en Instagram.

El mensaje finaliza señalando que Messi merece el triunfo y lo felicita nuevamente por haber ganado la Copa América.