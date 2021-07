Hinchas ingleses produjeron disturbios y destrozos previo a la final de la Eurocopa: Se enfrentan Inglaterra e Italia

En el marco de la final de la Eurocopa 2020 que disputarán las selecciones de Italia e Inglaterra en la ciudad de Wembley, hinchas ingleses, denominados históricamente como “hooligans”, han destrozado todo a su paso en la denominada fan zone no oficial en el sector de Leicester Square, en Londres.

En redes sociales ya han comenzado a circular diversos registros que muestran a estos hinchas bebiendo alcohol, destruyendo bancas, monumentos y algunos locales comerciales del sector.

Cabe destacar que las medidas de prevención ante el coronavirus no han sido una preocupación para los “hooligans”, ya que en las imágenes se puede evidenciar la escasa distancia social y mucho menos el uso de mascarillas.

Hooligans. Thugs. This is the real England. A mob of animals. The same type of mob that got hold of our William Wallace and tore his cock and balls off. Nothing has changed.

pic.twitter.com/8urszK6TvC

— twitch.tv/Limmy (@DaftLimmy) July 11, 2021