PREVIA | Italia e Inglaterra disputarán un partidazo para definir al nuevo monarca de la Eurocopa 2020

Solo un partido resta para el fin de la Eurocopa. Este domingo 11 de julio, Italia e Inglaterra definirán al monarca de Europa en su versión 2020, la que el año pasado fue suspendida por la pandemia del covid-19.

En ello, junto al equipo de ADN Deportes, hacemos un repaso de cómo llegan Italia e Inglaterra a la gran final del torneo. Recuerda que todas las alternativas de la Eurocopa 2020 las puedes seguir junto al equipo de ADN.cl.

Italia llega en las mismas condiciones de su rival. “La Nazionale” se quedó con el Grupo A del torneo gracias a los nueve puntos obtenidos tras victorias sobre Turquía (3-0), Suiza (3-0) y Gales (1-0). Con Roberto Mancini a la cabeza, el cuadro italiano es la séptima mejor selección del mundo según el ranking FIFA.

En los octavos de final se toparon con Austria y pese a que en la previa eran inmensos favoritos, necesitaron del tiempo extra para imponerse por 2-1. Federico Chiesa (95′) y Matteo Pessina (105′) anotaron los goles del encuentro para meterse en la ronda de las ocho mejores selecciones del Viejo Continente.

Ya en cuartos de final, Italia se midió en un partidazo ante Bélgica, uno de los máximos favoritos para quedarse con el torneo, y los superó por 2-1 con goles de Nicoló Barella (31′) y Lorenzo Insigne (44′). El descuento de Romelu Lukaku no bastó para intentar forzar los penales.

En las semifinales, la “Nazionale” protagonizó uno de los clásicos del Viejo Continente ante España y ambas selecciones respondieron ampliamente a la previa del encuentro. Tras empatar 1-1 en los 90 minutos, Italia necesitó los penales (4-2) para dejar en el camino a “la roja europea” y así meterse en su cuarta final continental.

Por su parte, los ingleses llegaron a la Eurocopa como una de las favoritas para alzar el trofeo, condición a la que de momento han respondido con contundencia. Ganaron el Grupo D tras victorias por la mínima ante Croacia y la República Checa, y solo cedieron un empate ante Escocia.

En la ronda de los 16 mejores, se vieron las caras ante Alemania en un histórico compromiso y tras más de seis décadas se impusieron en una llave de eliminación directa ante los germanos. Fue victoria por 2-0 con los goles de Raheem Sterling y Harry Kane para verse las caras ante los ucranianos buscando las semis del torneo.

Y en dicho encuentro ante Ucrania, Inglaterra sacó toda la artillería para imponer sus términos. Fue un contundente 4-0 para los ingleses con lo que confirmaron ser uno de los máximos favoritos para quedarse con el trofeo del Viejo Continente.

Finalmente en las semifinales, los ingleses sufrieron más de la cuenta con un combativo y luchador Dinamarca que forzó el alargue para quedar en el camino. Durante los 90 minutos empataron 1-1 en Wembley y en la prórroga, con un discutido penal, Harry Kane le dio el pase a su selección por primera vez en su historia.

