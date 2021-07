Mauricio Isla se quedó sin entrenador: Flamengo anunció la salida de Rogerio Ceni

Pese a que en febrero de este año ganó el Torneo Brasileirao y a que en mayo obtuvo el Torneo Carioca, la directiva de club decidió no continuar con Rogerio Ceni .

Bajo el mando de quien fue arquero del Sao Paulo, Flamengo registró 23 victorias, once derrotas y diez empates en 44 partidos.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que não continuará com Rogério Ceni à frente do time principal. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios.

No jogo contra a Chapecoense, a equipe será comandada por Maurício Souza. #CRF

