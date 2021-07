Matías Dituro se despidió de la UC entre lágrimas: “Me voy sabiendo que en algún momento volveré”

Este jueves Celta de Vigo hizo oficial la incorporación de Matías Dituro. El argentino se despidió de Universidad Católica en conferencia de prensa y no pudo aguantar las lágrimas en un emotivo discurso.

“No es fácil porque son tres años y medio, mis hijos nacieron acá. Me voy sabiendo que en algún momento volveré a vestir esta camiseta e intentar dejar el nombre del club en lo más alto posible en una liga que va a ser muy competitiva”, declaró el guardameta.

“Es una satisfacción poder volver al Celta donde pasé varios años por el club, pude jugar en su filial y no tuve la suerte de jugar en el primer equipo, pero las vueltas del fútbol hoy hacen que tenga esta posibilidad”, señaló el ahora exjugador “cruzado”.

El adiós de Dituro en redes sociales

En redes sociales, el meta también tuvo palabras para despedirse de sus compañeros, la dirigencia y los fanáticos. “Quiero agradecerles a todos ustedes, los hinchas, por tanto cariño que me dieron todo este tiempo, al Club, a su presidente Juan Tagle, al Tati y todo el directorio por confiar en mí y porque a pesar de que hicieron todo para que me quedara, me entendieron y me acompañaron en esta decisión”, escribió Dituro.

“A los cuerpos técnicos de Beñat, Gustavo, Ariel, y Gustavo P. Gracias por su confianza y enseñanzas. A los médicos, kinesiólogos , paramédicos, nutricionista muchas gracias. Y a mis queridos compañeros, con los cuales hemos compartido muchísimo y logramos tantas cosas juntos”, agregó el arquero.

Finalmente, el guardameta concluyó mencionado que “me voy sabiendo que siempre entregue todo y que “la Cato” como dice mi hijo ocupará para siempre un lugar en mi corazón”.