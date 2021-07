Oficializado: Ángelo Henríquez, nuevo jugador del Fortaleza de Brasil

Luego de firmar su finiquito y despedirse del plantel de Universidad de Chile, Ángelo Henríquez fue oficializado como nuevo jugador del Fortaleza de Brasil.

El delantero de 27 años firmó su vínculo con el elenco “tricolor” hasta diciembre del 2022 y será el séptimo club en su carrera.

“Es un jugador polivalente, un deportista formado en Universidad de Chile, donde hay divisiones menores bastante prodigiosas. Fue contratado por el Manchester United en 2012 por el propio Alex Ferguson, que vio mucho potencial en él”, destacó el Director de Fútbol de Fortaleza, Alex Santiago.

“Tiene mucho para aportar, principalmente para Vojvoda, que lo enfrentó en Chile y, por tanto, sabe de sus capacidades y posibilidades que ayudarán a Fortaleza” sentenció Santiago.

A través de sus redes sociales, el cuadro brasileño publicó este video para dar a conocer la contratación de Ángelo Henríquez.

Angelo Henriquez é o novo reforço do Leão. 🇨🇱

O atacante fecha com o Leão do Pici em definitivo até 12/12/2022. O atleta, que tem passagem pelo Manchester United, foi Campeão da Copa América 2015 com a Seleção do Chile.

Saiba mais: https://t.co/LCvPbeJZMd#FechadoComOLeão #FEC pic.twitter.com/vik9qBS5X0

— Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) July 7, 2021