Ya piden su renuncia: la molestia de los hinchas de Universidad Católica con Gustavo Poyet

La sorpresa está instalada en San Carlos de Apoquindo ante el rendimiento que ha exhibido la Universidad Católica de Gustavo Poyet en el duelo ante Everton por Copa Chile.

Los cruzados están quedando fuera del torneo y mostrando un irregular rendimiento. Así las cosas, los hinchas de la UC han apuntado sus dardos a la labor del técnico Gustavo Poyet como el principal responsable del nivel exhibido por los jugadores en la precordillera.

Algunos, incluso, hasta ya piden la renuncia de Gustavo Poyet de Universidad Católica, considerando que están quedando eliminados de Copa Chile tras el empate a cero de la ida en Viña del Mar.

Revisa a continuación algunas de las críticas en las redes sociales de los fanáticos de la UC en contra de Poyet.

¿O me va a decir que esta contento con lo que ve? #LosCruzados

Sino vamos perdiendo por más goles es de milagro, que mal juega esta UC de Poyet, termine como termine esto, clasificados o No, no me convence aún este DT… #LosCruzados

— F F Cruzado 🇫🇮🏆 (@franco_cruzado1) July 3, 2021