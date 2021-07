PREVIA | Suiza y España le dan el vamos a los 4tos de final de la Eurocopa 2020

Este viernes 2 y sábado 3 de julio se comenzarán a jugar los 4tos de final de la Eurocopa 2020, la que se disputa en varios países del Viejo Continente. Las selecciones de Suiza y España le darán el vamos a los cuartos de final del torneo en el Estadio Krestovski de San Petersburgo, Rusia.

La escuadra suiza entró por la puerta trasera de los octavos de final de la Euro. Fueron terceros del Grupo A detrás de Italia y Gales cumpliendo una destacada labor para avanzar de ronda. Empataron 1-1 ante Gales en el debut, cayeron ante Italia y en la última fecha vencieron 3-1 a Turquía.

En los octavos de final tuvieron un desafío no menor: se enfrentaron al actual campeón del mundo, Francia y en un partidazo y tras ir perdiendo por 1-3, restando 10 minutos para el final del partido, anotaron dos goles y consiguieron un infartante 3-3. Desde el punto penal, fueron más efectivos y vencieron a los franceses por 5-4 para meterse entre los ocho mejores equipos del torneo.

🇨🇭 Switzerland have beaten Spain just once in 22 meetings…

Can they cause another upset on Friday? 🤔#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 30, 2021