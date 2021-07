PREVIA | Bélgica e Italia protagonizarán un partidazo por los 4tos de final de la Eurocopa 2020

Este viernes 2 y sábado 3 de julio se comenzarán a jugar los 4tos de final de la Eurocopa 2020, la que se disputa en varios países del Viejo Continente. Las selecciones de Bélgica e Italia continuarán con la acción de los cuartos de final del torneo en el Allianz Arena de Múnich, Alemania.

Los belgas llegan con campaña perfecta a los 4tos de final de Euro. Se quedaron con el Grupo B del torneo tras completar nueve puntos tras sendas victorias Rusia (3-0), Dinamarca (2-1) y Finlandia (2-0). La mejor selección del mundo según el ranking FIFA es el máximo favorito para levantar el trofeo.

Sin embargo, en los octavos de final tuvieron un duro apretón ante el último campeón de la Euro: Portugal. El equipo comandando por Cristiano Ronaldo fue un difícil adversario y solo lograron derrotarlo por la cuenta mínima gracias al gol de Thorgan Hazard (42′).

