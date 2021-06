“No lo digas, no lo digas, no lo digas”: El Bayer Leverkusen sorprendió con un mensaje para el “Sir” Charles Aránguiz

Mientras Charles Aránguiz disputa a esta hora junto a la Roja el duelo frente a Paraguay por la Copa América, el Bayern Leverkusen le mandó un particular mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

El elenco de las aspirinas encontró una particular forma para saludar a su capitán, quien se ha ganado el cariño de todos los hinchas teutones gracias a su entrega en cada partido.

“Mi cerebro: No lo digas, No lo digas, No lo digas, No lo digas, No lo digas, No lo digas, No lo digas…Yo: Sir Charles #Aránguiz“, lanzaron en la red social en un cómico mensaje.

Cabe consignar que la frase fue antes del cotejo frente a los guaraníes.