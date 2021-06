El Blackburn Rovers llamó a trasnochar para seguir al seleccionado chileno Ben Brereton

La locura que ha generado el seleccionado chileno-inglés Ben Brereton en nuestro país se ha trasladado a Gran Bretaña.

Sí, pues su club, el Blackburn Rovers, ha destacado mucho la presencia por la Roja del barbudo delantero de 22 años en la Copa América de Brasil.

Tras entrar muy bien con Argentina cerca del final del partido, debutar como titular con Bolivia haciendo el gol de la victoria por 1-0 y dar el pase para el tanto de Eduardo Vargas en el 1-1 con Uruguay, mucho se esperaba de Ben Brereton.

Y ahora que el jugador de padre inglés y madre chilena fue titular de nuevo ante Paraguay esta noche en Brasilia, el Blackburn Rovers estaba muy pendiente de su atacante.

Por eso en las redes sociales del club que milita en la Championship, o Segunda División inglesa, se hizo una inusual petición a sus hinchas.

Considerando las cinco horas de diferencia entre Chile e Inglaterra, solicitaron a los seguidores del elenco de Ben Brereton que pusieran la alarma de sus relojes a la 1am del viernes 25 de junio.

Ese era el momento en el que para ellos empezó el duelo de la Roja con Paraguay.

“Configure sus alarmas para la 1 am… Ben Brereton comienza de nuevo (como titular) para Chile”, rezaba el mensaje.

Este texto iba acompñaado por la gráfica con la oncena titular del equipo del técnico uruguayo Martín Lasarte ante los paraguayos.

⏰ Set your alarms for 1am … @benbreo starts again for Chile! 🇨🇱 #Rovers 🔵⚪️ https://t.co/JDJjmLDdls



Pero ya mucho rato antes, durante la tarde chilena, el Blackburn Rovers le deseó por redes sociales lo mejor a su futbolista de cara al choque con Paraguay.

“Buena suerte Ben Brereton“.

“La Roja vuelve a la acción por la Copa América esta noche, enfrentando a Paraguay en su último partido del grupo”.

🇨🇱 Good luck, @benbreo!

🏆 @LaRoja are back in #CopaAmerica action tonight, taking on Paraguay in their final group game.

⌚️ 1am kick-off (UK)

📺 @BBCiPlayer | @BBCSport #Rovers 🔵⚪️ https://t.co/0sQrsyO4ZO

— Blackburn Rovers (@Rovers) June 24, 2021