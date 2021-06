Sebastián Beccacece quiere fichar a Marcelo Díaz en Defensa y Justicia de Argentina

Ya es un hecho que el volante Marcelo Díaz no seguirá siendo futbolista de Racing de Argentina, aunque aún no hay claridad sobre cuál será su destino futbolístico.

Su regreso a Universidad de Chile es una de las mejores opciones que tiene el mediocampista, aunque Sebastián Beccacece no piensa hacerle tan fáciles las cosas al elenco azul, ya que también quiere a Díaz en Defensa y Justicia de Argentina.

“Díaz empieza a escuchar ofertas y ya baraja algunas opciones, pero de momento ha dejado todo en stand by. Si bien podría continuar en Racing, la oferta fue por debajo de los esperado; otra opción es Defensa y Justicia, donde Sebastián Beccacece lo espera, pero el jugador pidió tiempo; y, además, aparecen algunos ofrecimientos de Norteamérica que desde la empresa de representación AIM no quisieron descartar”, sostiene el medio AS Chile.

En esa línea, añaden que “el todavía jugador de Racing Club no ha querido tomar una decisión respecto de su futuro por una sencilla razón: este jueves hay reunión de directorio en Azul Azul y todo apunta a que su regreso a Universidad de Chile debería ser uno de los puntos a tratar”.

De esta forma habrá que esperar a ver qué ocurre finalmente en las próximas horas, aunque lo cierto es que, por ahora, el retorno a la U estaría más cerca que nunca.