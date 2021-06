“Mejoró, pero no le alcanzó”: así reaccionó la prensa uruguaya tras empate con Chile en Copa América

La prensa de Uruguay no quedó contenta ni aliviada con el empate de su selección frente a Chile, partido válido por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa América. Si bien evidenciaron conformidad con el desempeño del cuadro celeste, lo cierto es que los pupilos de Óscar Washington Tábarez no pudieron sumar al marcador.

“El balance sigue siendo preocupante porque, entre Eliminatorias y el certamen continental, lleva cinco partidos sin ganar”, escribieron desde Ovación, de El País de Uruguay. “Sin brillar, muy lejos de ser un ballet, pero hoy al menos demostró una mejoría. Claro que también hay cosas para mejorar“.

El texto agrega que “en el final Uruguay pudo ganarlo. Faltó un poco de puntería y también un poco de suerte, pero llevó el partido a donde más quería: el área rival. Puede parecer poco, pero visto los últimos encuentros ya eso es un signo alentador”.

En tanto, desde Réferi de El Observador apuntaron que “Uruguay mostró un poco más de lo que había mostrado ante Argentina —en un encuentro en el que se había visto muy poco por parte de los dirigidos por el Maestro Óscar Tábarez—, pero que sin dudas sintió mucho el golpe del golazo de Vargas cuando las cosas le estaban saliendo de la mejor manera“.

“Uruguay ganó en posesión y en presión, pero seguía muy impreciso a la hora de pasar el balón y esos errores ante un rival que toca bien como Chile, son muy peligrosos para la contra adversaria”, comentaron desde dicho medio sobre el desempeño de los jugadores en la Copa América.

Finalmente, desde La República señalaron que “la ‘Celeste’ llegó al encuentro en medio de la necesidad y con la presión encima, no solo no pudo ganar en los cuatro partidos anteriores, sino que además no pudo anotar siquiera un gol”.

“Uruguay lo buscó por todos los medios y, ante el cansancio acumulado en las filas trasandinas, Chile optó por replegarse y firmar el empate. No pudo ser para la “charrúa”, que por más que lo intentó no consiguió el segundo tanto (…) Sin embargo, más allá del resultado, Uruguay mostró una cara distinta en comparación a los últimos partidos“, analizaron desde dicho portal.