Blackburn Rovers anunció que venderá camisetas con el estampado de Ben Brereton

La locura por Ben Brereton no para. El delantero chileno-inglés fue el héroe de Chile en Copa América, tras anotar el único gol con el que La Roja derrotó a Bolivia.

La actuación del atacante fue seguida atentamente desde Inglaterra tanto por su familia como también por su club, el Blackburn Rovers, el cual se desató tras la anotación de Brereton.

No obstante, la fiebre por Ben Brereton no quedó ahí por parte del conjunto inglés, ya que en horas este sábado anunciaron que venderán camisetas con el estampado del delantero.

Según informó el club, las camisetas ya están disponibles para reservarlas y tendrán una opción de entrega internacional, para los chilenos que quieran conseguir esta prenda, y tendrán un valor de 15 libras esterlinas (cerca de $15.500).

💥 NEW 💥

👕 Brereton Diaz t-shirts now available to order online. 🇨🇱

🌎 International delivery options available. 😉

💻 Buy now ➡️ https://t.co/O0EKq9puv8#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/PUVZmTMcO8

— Blackburn Rovers (@Rovers) June 19, 2021