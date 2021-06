Gales sacó adelante la tarea, derrotó a Turquía y quedó con medio pie en la siguiente fase en la Eurocopa

Un entretenido partido se jugó en el Estadio Olímpico de Bakú, donde Gales se impuso por 2-0 a Turquía en la Eurocopa.

El cotejo, correspondiente al Grupo A, inició de forma vertiginosa, con buenas y profundas llegadas por parte de ambas escuadras.

Gareth Bale fue agente importante en ataque junto a Aaron Ramsey, siendo precisamente este último quien abrió el marcador a los 42 minutos gracias a la asistencia de Bale.

De ahí en más Turquía iría con todo en busca del empate, aunque sin mucho éxito. A los 61 minutos, Gareth Bale tuvo en sus pies el segundo del partido desde lanzamiento penal, pero su remate se fue a las nubes.

Ya en el cierre del partido (90+5′), Connor Roberts sentenció el cotejo anotando tras notable jugada personal de Bale, quien sin duda fue el mejor de la cancha.

Con este resultado, Gales tiene medio pie en la siguiente ronda de la Europa tras quedar en el primer lugar con cuatro puntos, mientras que Turquía se comienza a despedir de la competición.

En la siguiente jornada del grupo, los “Dragones Rojos” chocarán con Italia, donde se podría definir el primer lugar del grupo, mientras que los turcos tendrán la última opción de poder avanzar de fase enfrentando a Suiza.

