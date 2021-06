Agéndalo: Así se jugará la primera jornada de la fase de grupos de la Eurocopa 2020

Luego de ser aplazado por la pandemia del covid-19, este viernes 11 de junio arrancará la decimosexta edición de la Eurocopa.

El torneo de selecciones más importante del Viejo Continente contará con 24 equipos divididos en seis grupos, de los cuales avanzarán los dos primeros de cada uno, además de cuatro cupos para los mejores terceros lugares.

De estos equipos que avancen se formarán las llaves de octavos de final, quienes irán avanzando fases hasta lograr meterse a la gran final.

Producto del avance de la pandemia, la UEFA designó 11 sedes para el desarrollo tanto de la fase de grupos como para las rondas posteriores.

Las locaciones estarán en Londres, Bakú, Múnich, Roma, San Petersburgo, Amsterdam, Bucarest, Budapest, Copenhague, Glasgow y Sevilla.

