Universidad Católica ganó, alcanzó la cima del torneo y hundió aún más a Santiago Wanderers

Universidad Católica no tuvo muchas complicaciones para vencer como forastero a Santiago Wanderers por la cuenta mínima en el Estadio Elías Figueroa Brander.

A pesar de que los caturros tuvieron las más claras durante el primer tiempo, fue la UC quien abrió el marcador a los 49 minutos gracias a Juan Cornejo, quien tiró un centro, el cual se terminó metiendo en el arco defendido por Mauricio Viana.

La escuadra dirigida por Víctor Rivero intentó por todos lados llegar a la paridad, aunque sin éxito. Al minuto 73, el defensor Francisco Alarcón vio la segunda amarilla, por lo que fue expulsado, dejando con uno menos a su escuadra en la recta final del compromiso.

Partido terminado en el Elías Figueroa Brander pic.twitter.com/GZC4IxgiNT — Santiago Wanderers (desde 🏠) (@swanderers) June 5, 2021

Con este resultado, Universidad Católica alcanzó el liderato del torneo con 18 puntos, y dormirá como puntero. En tanto, Santiago Wanderers no levanta cabeza y sigue en el último lugar con solo una unidad.

Recordemos que por el inicio de la Copa América, el Torneo Nacional será suspendido hasta mediados de julio, donde a la UC le tocará recibir a Colo Colo, en tanto, los caturros visitarán a Deportes Antofagasta.

𝐓𝐑𝐈𝐔𝐍𝐅𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐉𝐀 ✊#LosCruzados se llevan los 3 puntos de Valparaíso tras vencer 1-0 a @swanderers en esta Fecha 10 del #CampeonatoPlanVital 2021 💪 ⚽ Juan Cornejo ¡Vamos Católica! ⚪🔵#ResultadoChery pic.twitter.com/zZKY6dcgdZ — Universidad Católica (@Cruzados) June 5, 2021