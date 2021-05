“Se me pasó por la cabeza”: Solskjaer admitió que pensó en cambiar a De Gea en la tanda de los penales

Una gran definición por la Europa League se vivió el pasado miércoles, donde el Villarreal se proclamó campeón tras vencer en los penales al Manchester United por 11-10.

El único lanzamiento errado fue el del portero David De Gea, quien vio como su remate era contenido por el meta Gerónimo Rulli, decretando la victoria del “Submarino Amarillo”.

Tras el dramático partido, el DT de los “Diablos Rojos”, Ole Gunnar Solskjaer, reveló que pensó en sustituir al guardameta español para la tanda, pero que su buen rendimiento en los 120 minutos lo hizo mantener en cancha. “Imaginas cada escenario, por supuesto, y se me pasó por la cabeza en la previa del partido, pero estábamos muy confiados en que David estaba preparado“, señaló.

“Todo puede pasar en una tanda de penaltis y me quedé con el portero que había jugado todo el partido. Hay que reconocer que los lanzamientos fueron de mucha calidad, pero no hicimos lo suficiente durante 120 minutos para marcar más goles”, sentenció el entrenador.

No matter the competition.

No matter the result.

We win, lose and draw together. United.#MUFC | #UELfinal pic.twitter.com/ZvRJ3CzEJc

— Manchester United (@ManUtd) May 26, 2021