Sergio Agüero dejará de hacer transmisiones en Twich: “Prefiero estar tranquilo, enfocarme en los entrenamientos”

En los últimos meses, y gracias a su inactividad en las canchas producto de una severa lesión, Sergio Agüero la rompió en las redes sociales. El delantero argentino se popularizó en la plataforma Twich haciendo transmisiones en vivo, donde compartía experiencias y conversaciones.

Sin embargo, este martes todo llegó a su fin, momentáneamente. Esto porque el “Kun” adelantó que se retirará de la plataforma por las próximas semanas para centrarse en los desafíos que tiene: La final de la UEFA Champions League, las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022 y la Copa América 2021, estas últimas dos con la Selección Argentina de Fútbol.

“Hoy es el último stream en varias semanas. No creo que tenga tiempo. Ustedes saben… prefiero estar en Argentina enfocado. Ustedes quieren verme, pero hay gente que si las cosas van mal empieza a decir que estuve boludeando”, partió contando en su canal de Twich.

El ariete, aún del Manchester City, agregó que: “prefiero estar tranquilo, enfocarme en los entrenamientos y en los partidos. Nosotros estamos a la vista del mínimo error. El mínimo error que tengamos, nos van a sacudir. Hoy se suben todos al caballito del récord. Hoy es ‘Qué grande el Kun, increíble lo que hizo’. Pero después me matan. Lo primero que van a decir es que estoy haciendo stream. A muchos todavía no les gusta y no entiendo por qué”, sostuvo.

Insistió en que: “si va mal, dicen que estoy todo el tiempo sentado, que no entreno, que hago streaming. ¿Qué tiene que ver el stream? Como si estuviera andando en moto y me estuviese por matar. Si fuese así, OK, diría que soy un irresponsable. Pero estoy haciendo stream, ¿tiene algo de malo? Por más que no escuche lo que digan, te llega por algún amigo o la familia e inconscientemente te llega. Y yo no les quiero dar argumentos”, cerró.

Agüero enfrentará al Chelsea este sábado por la gran final de la UEFA Champions League junto al Manchester City, para luego concentrarse con la albiceleste para medirse ante Chile y Colombia por las Clasificatorias, y posterior disputar la Copa América en su país.