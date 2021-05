Poyet ante la derrota de la UC frente a Unión Española: “Se están dando cosas extrañas”

Un nuevo traspié tuvo Universidad Católica en el Campeonato Nacional. El campeón vigente cayó de visita por 2-3 frente a Unión Española, duelo válido por la octava fecha del torneo. Ahora los “Cruzados” van quintos en la clasificación con 12 puntos, como escoltas del líder Ñublense.

En declaraciones a TNT Sports, el DT Gustavo Poyet afirmó que “estuvimos en posiciones que pudimos haber utilizado mejor. Estuvimos erráticos con el balón. Jugadores que se caían constantemente. Parecía que estábamos jugando en una cancha que no conocíamos”.

“En mis términos, regalamos un tiempo”, continuó el técnico uruguayo. “Y cuando regalas un tiempo, el rival juega. Después hay momentos que son difíciles de analizar, porque ellos nos hacen el segundo gol. Son sensaciones que los jugadores tienen dentro de la cancha que no podemos comentar desde afuera”.

En esa línea, habló de la inconsistencia en el desempeño del cuadro franjeado. “Se están dando cosas extrañas. Por ejemplo, todavía no empato un partido. Es primera vez que me pasa en la vida. Son cosas de un equipo con consistencia. Desde mi punto de vista, traté que me afectara lo menos posible lo de los últimos días. Somos seres humanos, quizás a algunos le afecta un poco más”, explicó Poyet.

Pero no se quedó allí, ya que acusó de discriminación a uno de los jueces asistentes. “La expulsión de mi hijo (Diego Poyet, asistente técnico), creo que soy muy de sentido común y si hay algo que no me gusta, prefiero decirlas. Creo que el árbitro lineal tiene que tener un poco de cuidado. Hubo un poquito de discriminación ante nosotros”, acusó.

“Nos dijo ‘tú vienes de afuera, no me vengas a decir lo que hay que hacer’. Mi hijo se estaba refiriendo a nuestros jugadores. ‘Nos comemos los mocos, nos comemos los mocos’, le dijo tres veces. Si sabe un poquito español, no sé si en Chile se habla español u otro idioma, lo tendría que haber entendido. Pero él no quería echar a nadie”, agregó.

“Posiblemente ponga una denuncia en su contra por discriminación contra nosotros por extranjeros. A mí me quedó muy claro”, sentenció Poyet.