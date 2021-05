Insólito: Presidente del Napoli despidió a Gennaro Gattuso por Twitter tras fracaso en la Serie A

El fútbol da alegrías y tristezas, pero lo que sucedió hoy en Italia traspasó aquello. Napoli se quedó fuera de la Champions League para la próxima temporada tras empatar frente al Hellas Verona.

El fracaso del cuadro del sur de Italia no pasó inadvertido y lo que se especulaba hace varias semanas por la prensa deportiva italiana se terminó confirmando: Gennaro Gattuso fue despedido del Napoli tras solo clasificar a la UEFA Europa League.

El problema fue la forma que encontró el presidente del club, Aurelio De Laurentiis, para informarle la decisión. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter: “Querido Rino, estoy feliz de haber pasado casi dos temporadas junto a ti. Agradeciéndote el trabajo realizado, te deseo éxitos allá donde vayas. Un abrazo también a tu mujer y a tus hijos”, escribió.

Para nadie era un misterio en Italia que el mandamás del Napoli y Gattuso no tenían muy buena relación y es más, la prensa italiana adelantó en las últimas horas que el exvolante de ‘La Nazionale‘ se iba a ir independiente de si conseguía o no el paso a la Champions League, lo que finalmente no pasó.