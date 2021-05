Ídolo de Nacional antes del crucial partido contra la UC por Copa Libertadores: “Va a ser más duro para nosotros que para ellos”

Mucha expectación existe antes del crucial partido de este miércoles en Montevideo entre Nacional y Universidad Católica, el cual asoma como clave para el futuro de ambos clubes en la Copa Libertadores.

Una sensación de incertidumbre y preocupación aseguró tener uno de los ídolos del cuadro charrúa, Rubén Sosa, quien analizó el duelo que se disputará en 48 horas más en el país oriental.

“Lo único que nos queda es ganar y esperar algunos resultados, empezamos en la copa sin partidos del campeonato uruguayo, entonces no costó muchísimo adaptarnos a los jugadores nuevos, el entrenador nuevo. El fútbol es así casi tanto, dos o tres días estás jugando. Nos quedan dos partidos que son finales“, sostuvo en conversación con RedGol.

En esa línea, añadió que “el entrenador está buscando el equipo, conoce a los jugadores, pero los tiene que adaptar a su juego. No es fácil llegar a Nacional y conseguir que los jugadores rindan en seguida. El DT está haciendo bien las cosas, pero a veces los resultados no se te dan y hoy en el fútbol no hay favoritos”.

Tras ello, Sosa tuvo palabras sobre el técnico de los cruzados, Gustavo Poyet, a quien aseguró conocer a la perfección. “Lo conozco muy bien, es una persona excelente y un tipazo. No tenemos mucho contacto, pero cuando nos vemos es como si nos viéramos de toda la vida. Somos muy parecidos en el carácter. Ser un entrenador después de ser jugador es más difícil, porque como jugador ganaste con tu cuerpo, torneos importantes, y después tienes que pensarlo mucho fuera de la cancha. Ser psicólogo, ser amigo de los jugadores. En el caso de él saber lo que piensa el futbolista chileno. Hay que darles tiempo a los entrenadores. Tiene que tener una adaptación donde va”, expuso.

Finalmente, el ídolo de Nacional manifestó que el compromiso “va a ser más duro para nosotros que para ellos, no creo que Poyet salga a buscar el empate, pero sí un resultado positivo. Nosotros sí o sí debemos ganar, no nos queda otra, y depender de los otros partidos. Poyet conoce bien nuestro fútbol y le viene bien a él que no haya público”.