Bono y The Edge de U2 participaron en la canción oficial de la Eurocopa

La 16a edición de la Eurocopa tiene varias condicionantes que la distinguen. Por ejemplo, debió efectuarse el año pasado, pero debido a la pandemia de coronavirus fue postergada para este 2021.

Y por primera vez la fase final del torneo de la UEFA tendrá como sedes a ciudades de doce asociaciones diferentes del Viejo Continente, con inicio el 11 de junio y final el 11 de julio.

Lo que ya también fue conocido es su canción oficial, llamada “We Are The People” y que está a cargo de DJ y productor neerlandés Martin Garrix y dos de los cuatro integrantes de la banda irlandesa U2, el vocalista Bono y el guitarrista, tecladista y segunda voz, The Edge.

El tema trata de reflejar positividad, esperanza y unidad en la primera edición del campeonato celebrada en distintas ciudades del continente.

“Crear la música para uno de los mayores eventos deportivos del mundo junto a Bono y The Edge ha sido una experiencia increíble. Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho juntos y emocionado por compartirlo finalmente con el mundo”, dijo Martin Garrix.