UEFA confirmó cambio de sede para la final de la Champions League entre Manchester City y Chelsea

Durante esta jornada, la UEFA anunció el cambio de sede para la final de la Champions League que disputarán el Manchester City y el Chelsea el próximo 29 de mayo.

En un principio, la definición del torneo más importante de Europa se iba a jugar en el Estadio Atatürk de Estambul. Sin embargo, el Gobierno británico incluyó a Turquía en su lista roja de destinos de viajes por el avance del covid-19, por lo que los aficionados, que dirán presente en este choque, no podrían asistir a la final.

Por ello, el organismo rector del fútbol europeo decretó que el partido definitorio entre las escuadras inglesas se dispute en el Estadio do Dragão de Portugal.

Además, ratificaron que podrán asistir hasta 6.000 fanáticos de cada equipo para presenciar la gran final de la Champions League.

