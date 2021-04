Ajax prepara camiseta en homenaje a los 40 años de la muerte de Bob Marley

El próximo martes 11 de mayo se cumplen cuarenta años de la muerte del cantante jamaiquino Bob Marley, representante máximo de la música reggae, quien tiene un lazo particular con el Ajax.

Y se filtraron imágenes de la camiseta que el club neerlandés estaría preparando para homenajear al artista, fanático del fútbol e impulsor de la legalización del consumo recreativo de la marihuana. Pero ello no es lo esencial del vínculo entre Bob Marley y el equipo de la ciudad de Ámsterdam, donde el consumo de marihuana es legal.

La relación es desde 2008 precisamente, cuando el Ajax jugaba un amistoso en Gales contra el Cardiff City y el DJ a cargo de musicalizar el evento hizo sonar uno de los clásicos de Bob Marley: “Three Little Birds”.

Los hinchas del elenco holandés empezaron a entonar el tema y desde ese momento se convirtió en un himno del Ajax, pues entonado por los fanáticos de ese elenco neerlandés antes de cada partido.

Incluso uno de los hijo de Bob Marley, Ky-Mani Marley, la cantó con los hinchas antes de un duelo por la Champions League.

La camiseta en homenaje tendría detalles en verde amarillo y rojo, colores de la bandera de Etiopía, país en el que se originó el movimiento Rastafari del que Bob Marley era fiel seguidor. También se pueden ver los tres pájaros, en alusión a la canción.

Bob Marley’s son singing “Three little birds” with the Ajax fans. 😍🇯🇲🇳🇱 pic.twitter.com/FeTowgEoJF https://t.co/HFVkXo0faC

