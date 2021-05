“No entiendo nada”: Zinedine Zidane no ocultó su molestia por el arbitraje durante el duelo entre Real Madrid y Sevilla

Real Madrid desaprovechó la gran opción de llegar al liderato del fútbol español y alcanzar al Atlético Madrid luego de empatar como local 2-2 con el Sevilla.

No obstante, el desempeño del cuerpo arbitral junto con el VAR desató la furia de los madridistas, puesto que sancionó un penal a favor de los visitantes por mano de Militao.

Así lo dejó en claro el técnico “Merengue” Zinedine Zidane en conferencia de prensa. “No entiendo nada. Si hay mano de Militao es mano del Sevilla también. No me ha convencido lo que me ha dicho. Nunca hablo de árbitro, pero hoy estoy enfadado“, señaló

“No voy a hablar más de eso (el arbitraje). Ya lo hemos hablado. Me tiene que explicar el árbitro las reglas de la mano, pero ya está. Vamos a pelear a muerte hasta el final. Yo confío en el fútbol. Yo lo que digo es que vi dos manos y pitaron la nuestra”, afirmó “Zizou”.

Pero el entrenador francés no fue el único que reclamó por el rendimiento de los jueces, puesto que Dani Carvajal publicó en sus redes sociales “Que vergüenza”, mensaje que posteriormente borró.

La lucha por la definición de La Liga seguirá al rojo vivo en las últimas tres fechas, donde el Atlético Madrid sigue con la primera opción de coronarse campeón con 77 puntos, mientras que el Real Madrid y Barcelona lo acechan con 75 unidades.