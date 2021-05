Hugo Droguett y la “espina” que le quedó con Marcelo Bielsa en la Selección Chilena: “Él era extraño”

El volante de Deportes Temuco, Hugo Droguett, habló sobre cómo fue su etapa en la Selección chilena cuando estuvo a cargo el argentino Marcelo Bielsa, actual director del Leeds United de Inglaterra.

Consultado sobre por qué cree que la metodología del rosarino calzó tan bien en el país, sostuvo en conversación con EMOL que “era muy inteligente. Él antes de venir a Chile sabía que venía una camada de jugadores talentosos y los tenía bien estudiados. Sabía lo que podían rendir”.

Respecto a si los jugadores efectivamente evitaban a Bielsa en Juan Pinto Durán, argumentó: “Él era extraño. A veces te agarraba y se ponía a hablar. A mí una vez me pilló caminando y no me soltó. Te podía hablar tres horas de fútbol“.

Finalmente, Droguett tuvo palabras sobre la “espina” que le quedó con el trasandino en la Selección Chilena, donde terminó desapareciendo de las convocatorias.

“Me tocó entrar en un momento complicado ante Argentina y respondí. En el fútbol hay una ley. No preguntas cuando te convocan y tampoco preguntas cuando no. Pero con el tiempo si le das vueltas al asunto, a lo mejor hice algo mal, pero no lo sé, puede ser. No hubo una explicación y es una espinita que me quedó”, cerró.