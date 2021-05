Lukaku y su duro dardo a Zlatan Ibrahimovic: “Yo quiero ganar por el Inter y él solo quiere ganar por sí mismo”

El delantero del Inter de Milán, Romelu Lukaku, habló de sus grandes diferencias con el goleador del Milan, Zlatan Ibrahimovic, las cuales casi los lleva a los goles durante un partido entre ambos equipos.

En diálogo con el diario Corriere Della Sera, el delantero belga sostuvo que “estábamos perdiendo 1-0, fallé un gol, estaba un poco enfadado. Sus palabras (de Ibrahimovic) me impresionaron. No estoy contento con haber reaccionado así, pero no soy de los que se dejan poner los pies en la cabeza. Soy humilde y tranquilo, soy un ganador y lucho a muerte por mis compañeros y por la victoria”.

Tras ello, el ariete lanzó un duro dardo para el sueco: “En el Manchester United teníamos una buena relación, pero yo quiero vencer por el Inter y Cristiano por la Juve, Ibra sólo quiere ganar por sí mismo“.

Finalmente, Lukaku tuvo palabras sobre el gran fracaso del Inter durante esta temporada. “Quedar fuera en los grupos fue una gran decepción: deberíamos haber pasado en ese grupo. El Real Madrid es fuerte, pero fuimos mejores que los otros dos, cometimos un error”, cerró.