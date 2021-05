Manchester United visita a la Roma con medio pie instalado en la final de la Europa League

Desde las 15:00 horas se jugará la segunda llave de las semifinal de Europa League, donde la Roma recibirá al Manchester United.

El cuadro inglés tiene medio pie instalado en la final del certamen europeo, tras golear en el partido de ida por un inapelable 6-2.

A los “Diablos Rojos” les basta con empatar, ganar, e incluso perder por 3-0 para meterse en la instancia de definición.

Sin embargo, en el conjunto de “La Loba” no bajan los brazos y sueñan con una histórica remontada ante el Manchester United.

Recordemos que en la Champions League de 2018, la Roma hizo noticia por revertir un 4-1 ante el Barcelona, ganando en la vuelta por 3-0, metiéndose en la semifinal de aquel certamen.

