Lautaro Martínez sorprende con confesión: “Estuve muy cerca de llegar al Barcelona”

El delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez, se sincero durante una conversación después de obtener el título de la Serie A junto a los lombardos.

En charla con ESPN Argentina, el ariete manifestó que estuvo a un paso de fichar por el Barcelona de Lionel Messi, pero finalmente el asunto quedó en nada.

“Estuve realmente cerca de Barcelona, lo había hablado con Leo Messi. Pero ellos tenían problemas económicos y decidí quedarme“, lanzó Martínez.

Tras ello, recordó cuando el Real Madrid también quiso contratarlo. “Estaba Solari en el Real Madrid Castilla y me vino a buscar. No me sentía como para irme muy lejos. Me vinieron a buscar y me ofrecieron firmar un contrato, pero no me sentía preparado“, lanzó.

Finalmente, Lautaro tuvo palabras sobre el campeonato que logró junto a Alexis Sánchez y Arturo Vidal. “Desde chico soñaba con salir campeón. Creo que acerté en quedarme, dado que hoy conseguí un título. Soñaba con tener una familia, con ganar títulos… Y hoy lo tengo“, cerró.