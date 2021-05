Escándalo: Exportero alemán Jens Lehmann fue despedido del Hertha Berlín por enviar mensaje racista

El exarquero alemán Jens Lehmann fue despedido de su cargo en el Consejo de Vigilancia del Hertha Berlín luego de enviar un mensaje racista.

Quien fuera seleccionado de Alemania escribió a través de Whatsapp “¿Dennis está ahí para cubrir su cuota de negros?“, refiriéndose al retirado defensor Dennis Aogo, quien sería parte de las transmisiones del partido entre el Manchester City y PSG por Champions League para la cadena Sky.

Fue el propio Aogo quien subió a sus redes sociales una captura de la conversación que dejó en evidencia al exportero del Arsenal. “Wow, ¿en serio, Jens Lehmann? ¡Ese mensaje no era probablemente para mí!“, señaló.

En tanto, Lehmann aseguró que ya se disculpó con Aogo. “Le he pedido que me perdone si mi declaración ha parecido irrespetuosa. No se trataba de ello en absoluto, sino de algo positivo ya que es analista en Sky y muy bueno en su apariencia. Y, por lo tanto, genera mucha audiencia. Eso es lo que quería decir, pero fue una frase desafortunada por mi parte. Como el WhatsApp salió de mi teléfono, asumo la responsabilidad. Era un mensaje privado”, sostuvo.

Sin embargo, desde el Hertha Berlín decidieron quitar al exfutbolista de su cargo, argumentando que “tales declaraciones no corresponden en modo alguno a los valores que Hertha BSC defiende y apoya activamente. Nos distanciamos de cualquier forma de racismo”.