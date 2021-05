Fernando Meneses aseguró que en un momento “Matías Fernández fue más que Lionel Messi”

En flamante refuerzo de Rodelindo Román, Fernando Meneses, sorprendió con una comparación que hizo entre Lionel Messi y Matías Fernández, cuando compartieron juntos durante un Sudamericano.

Tras el torneo, la Roja y la albiceleste viajaron en el mismo avión, ocasión en la que se registró una fotografía de Messi y Fernández arriba de la aeronave.

En conversación con RedGol, Meneses indicó que “vi esa foto el otro día y no me acordaba, ahora que me dices viajamos en el mismo vuelo de regreso con Argentina. Me acuerdo que lo enfrente y ahí hablaba, empatamos 1-1 con Argentina y decían que el que jugaba arriba estaba en el Barcelona, y uno lo pensaba (…) Pero tampoco te imaginabas en ese momento lo que iba a ser Lionel Messi”

En esa línea, añadió: “Fue un orgullo haberlo enfrentado, ahora es el mejor jugador de la historia”.

Finalmente, Meneses fue consultado sobre si en aquel momento el ex Colo Colo era más que el astro de los culés, a lo que manifestó: “Sí, yo creo sí, e incluso anduvo mejor en todo sentido. Matías venía con un nivel espectacular, con una confianza e increíble y, con su técnica, en ese Sudamericano la rompió. Después en Colo Colo todo lo que hizo. Para mí en ese Sudamericano Matías fue el mejor, el que más deslumbro. Todos hablaban de Matías y no tanto de Messi en ese entonces”.