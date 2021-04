Jaime García no se confía de las ausencias en Colo Colo: “Con cualquier equipo grande que venga hay que marcar la localía”

Para este sábado 1 de mayo está programado el partido entre Ñublense y Colo Colo, el cual no ha estado exento de complicaciones, ya que los albos perdieron a 18 jugadores, uno por dar positivo por covid-19 mientras que los 17 restantes fueron catalogados como contactos estrechos.

Sobre esto se refirió el entrenador de los “Diablos Rojos”, Jaime García, quien en conversación con Los Tenores manifestó que “sea quien sea, es Colo Colo. Con cualquier equipo grande que venga hay que marcar la localía y son tres puntos importantes”.

Además, el estratega no se confía de las bajas en el cuadro albo. “Acá me contaron una historia similar. Jugó Ñublense con Colo Colo, con una situación parecida a esta en 2015, y les ganaron 5-0. Cuando viene un equipo en alza, es distinto al equipo que no viene jugando o entrenando, pero ese desorden y esas ganas nos puede jugar en contra”, manifestó.

También agregó que “si tenemos consistencia para mantener la regularidad durante el primer y segundo tiempo, si llegamos a tener una solidez defensiva y una madurez para poder sostenerlo por 90 minutos, yo creo que podemos ser un equipo complicado“.

Empresas Isnsa le informa a toda la comunidad ñublensina el ¡Próximo partido! Este sábado, a las 18:00 horas, recibiremos por la sexta fecha del @CampeonatoCL 🇨🇱en el Mítico 🏟 a @ColoColo 👊🏻.

¡Los esperamos en el Infierno de Chillán! 🔥👹#PasiónyDescontrol pic.twitter.com/k3QqVkjbeq — Deportivo Ñublense (@nublenseSADP) April 28, 2021

Asimismo, García indicó como era su personalidad a la hora de dirigir, y que lo más importante es que el mensaje llegue lo más claro posible a los jugadores. “Si el mensaje no llega con claridad, te puede jugar en contra“, sostuvo.

“Soy super sencillo para dirigir, para las prácticas, intento que el mensaje llegue de la forma más fácil a los jugadores para que lo entienda rápido, sin meter tantas palabras rebuscadas porque a los jugadores no les interesa”, añadió el DT.

Finalmente, tuvo palabras para el actual contexto sanitario del país y sobre cómo hacer que los futbolistas entiendan el momento que atraviesan. “Es sumamente difícil llevar esto, que ellos entiendan el significado de que los afectados no son los que caen, es la familia alrededor“, detalló.

“Cuando yo estuve adentro no estaba bien, no me llegaba oxígeno a pesar de que estaba ocupando casi el 100%, y los que sufren son los que están afuera. La consecuencia la pagan los que están alrededor tuyo“, sentenció.