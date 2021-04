Jorge “Kike” Acuña: “Me gustaría que el técnico de Católica fuese chileno y conozca al club”

Jorge Acuña, entrenador interino de Unión San Felipe, lamentó el presente cruzado y se declaró triste por el actual nivel del tricampeón chileno.

Mientras asume el interinato en el “Uni-Uni” tras la salida del argentino Tomás Arrotea, Jorge Acuña hizo una pausa junto a Los Tenores de la Tarde para analizar el duro presente de Universidad Católica: “Antes podía jugar mal pero terminaba ganando, era un equipo sólido, costaba hacerle goles, tenia variantes ofensivas y hoy día no muestra nada de eso“, opinó tras la derrota de la UC ante Argentinos Juniors por Copa Libertadores.

“Kike” fue campeón con los franjeados el 2002, antes de partir al Feyenoord de Holanda. Entonces estuvo bajo el mando técnico de Juvenal Olmos, entrenador que admira al igual que a Miguel Ponce. Ambos referentes le convencen de que la Católica requiere de un entrenador nacional: “Me gustaría que tuviese un técnico chileno y que haya pasado por el club“, subrayó contra la última secuencia de Gustavo Poyet, Ariel Holan, Gustavo Quinteros y Beñat San José.

Acuña anhela llegar algún día a la banca cruzada, algo que define como un sueño mientras busca como primer objetivo estabilizarse en la dirección técnica de San Felipe. Mientras inicia su interinato, prepara un estilo de juego “ordenado, agresivo y de buen trato a la pelota”, dice.

Sobre su pasado farandulero, el ex volante siente que éste no debiese influir en su nuevo rol al frente de los aconcagüinos: “Esa es una etapa cerrada de mi vida y estoy orgulloso de haberlo superado. A los jugadores más jóvenes les cuento mi historia, lo que se debe y no se debe hacer. Gracias al cariño que me tienen creo que seremos capaces de salir adelante”, remató optimista.