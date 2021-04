Víctor Hugo Castañeda y la silenciosa salida de Johnny Herrera de la U: “Cada uno tiene lo que merece”

El exjugador y extécnico de Universidad de Chile, Víctor Hugo Castañeda, analizó la derrota de la U ante Colo-Colo en el Estadio Monumental, la cual extendió a 20 los años de supremacía alba en el reducto de Macul.

En conversación con La Tercera, Castañeda señaló que hay jugadores del plantel que no están capacitados para este tipo de partidos, en contraste con Colo Colo. “Se ha ido transformando en una mochila muy pesada y hay algunos, varios, que no están preparados para jugar en la U o para jugar este tipo de partidos, más que para jugar en la U. Y esa es la realidad. Pero ellos se tienen que dar cuenta, tienen que entender, que no se pueden hacer cargo de la historia”, indicó.

“Colo Colo te gana esos partidos porque tiene gente más preparada para jugar clásicos. Tiene jugadores más clasiqueros, como digo. La U tenía a Osvaldo González, a Ángelo, que es de las divisiones menores, a Espinoza y nada más. Los demás no lo han jugado”, aseguró.

Asimismo, se refirió al rendimiento y estilo de juego del entrenador Rafael Dudamel. “Hasta ahora, no me gusta. Me gustaba Dudamel por lo que había hecho, como nombre, en la selección venezolana. Lo que había crecido la selección venezolana. Y tenía mucha esperanza de que pudiera jugar, plasmar eso en la U, pero hasta ahora le ha costado mucho. No ha sido capaz de darle una identidad futbolística a la U o la forma que tiene de jugar a la gente de la U no la identifica”, sostuvo el exfutbolista.

Además manifestó que hace un tiempo Azul Azul lleva tomando malas decisiones. “No están dejando tomar las decisiones a Goldberg, no sé si a Vargas. Yo a Goldberg le tengo mucha fe, le sigo teniendo mucha fe. Lo encuentro un tipo inteligente, correcto. Le tengo fe, pero espero que lo dejen tomar las decisiones. Y si él tomó estas decisiones, estoy equivocado en mi apreciación nomás. No debí tenerle tanta fe”, explicó.

Finalmente, Castañeda se refirió a la silenciosa salida de Johnny Herrera de la escuadra universitaria, donde puntualizó que “creo que todo cae por su peso. Cada uno tiene lo que merece”, y agregó: “Creo que me faltó mucho el respeto en unas declaraciones que hizo, así que no me interesa”.