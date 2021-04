Ya no da para más: Históricos de la U creen que es el momento de sacar a Rafael Dudamel

Una nueva derrota azul en el Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Monumental ahondó aún más la crisis futbolística de los universitarios y que tiene pendiente de un hilo al entrenador Rafael Dudamel.

Un rendimiento de tan solo 46%, con 21 partidos dirigidos, con 6 triunfos, once empates y cuatro derrotas, tiene a los hinchas, pero sobre todo a jugadores históricos de la U, ya con la paciencia perdida.

En conversación con ADN Deportes, dos de ellos manifestaron su molestia en relación al momento de los estudiantiles y los dardos apuntaron al “yaracuyano”.

El primero fue ex puntero Héctor Hoffens, quien no dudo en atacar a la pobre gestión del estratega. “No se si llamarle técnico, pero tiene grandes dudas, grandes problemas, no hay un sistema claro ni una visión de ganar. A la U le falta coraje, un estilo de juego e ir a buscar el triunfo”, sentenció.

Se cumplieron los 20 años: Colo Colo derrotó a la Universidad de Chile por el Superclásico 189 https://t.co/JEVpRXEIr6 #ADNSuperclásico pic.twitter.com/Zrl8xR3AvL — Radio ADN (@adnradiochile) April 25, 2021

Agregó “la U entra a la cancha a lo que pase, a la suerte de la olla y esa nunca ha sido la razón. Si no hay cambios drásticos ahora, vamos derecho al abismo y sería penoso estar sufriendo un año más“, dijo Hoffens.

Otro que se mostró en una línea similar fue Sandrino Castec. El recordado Bombardero reconoció que si bien se han visto buenos pasajes de juego, en general no se logra plasmar el juego que Dudamel busca.

“No se logra encontrar el juego que quiere Dudamel o el equipo no está apto para lo que él quiere jugar“, manifestó el ex atacante.

Sobre una nueva caída en Macul, Castec recalcó que “Jugar en el Monumental se ha hecho caótico para la U. Hemos jugado contra un Colo Colo en menores condiciones y no logramos ganar”, cerró el otrora delantero.

Universidad de Chile recibirá el próximo lunes 3 de mayo a Santiago Wanderers en el Estadio El Teniente de Rancagua, a las 20:30 horas.