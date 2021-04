Rafael Dudamel y opción de dejar el banco de la U tras caer ante Colo-Colo: “No pasa por mi cabeza”

Universidad de Chile no pudo romper el mal registro en el Estadio Monumental y cayó por la cuenta mínima ante Colo Colo, extendiendo a 20 los años en que los azules no pueden salir victoriosos del reducto de Macul.

Tras el compromiso, Rafael Dudamel se refirió a su continuidad en el conjunto azul, asegurando que una posible salida del banco “no pasa por mi cabeza“.

“Es un análisis que hacen ustedes, y el cual yo no me puedo hacer eco. Yo me hago eco del análisis del partido, de lo que tengo que hacer día a día, mirar cómo actúa el equipo, y de eso si puedo responder”, agregó el DT.

Además aseguró durante el partido, la U mostró una propuesta clara pero que les faltó calma para definir las ocasiones de gol. “Después de una derrota no voy a quedar nunca, menos en un clásico. Pero sí considero que en el partido, el equipo siempre tuvo una propuesta muy clara, el equipo tuvo un nivel de enfoque muy caro y alto para controlar las formas del rival, y quedó claro que el equipo futbolísticamente respondió a lo que habíamos trabajado”, señaló.

“Nos faltó más calma para concretar las opciones que creamos, pero de acuerdo a como Colo-Colo funcionaba y sus características, no siempre tuvimos una buena respuesta. En esa jugada del gol, mínimos detalles nos llevaron a terminar perdiendo el partido“, afirmó el venezolano.

Finalmente, Rafael Dudamel valoró el desempeño de sus pupilos en el Superclásico. “Cuando rebobino el partido en mi mente, no tengo nada que reprocharle a mis futbolistas, que tuvieron una actitud, carácter y compromiso colectivo para estar a la altura del clásico“, sentenció.