Arilson, la figura brasileña del último triunfo azul en el Monumental: “Es el gol más bonito de mi carrera”

A sus 47 años, agradeció que aún lo recuerden sobre todo en estas instancias. El brasileño Arilson Costa llegó como refuerzo a Universidad de Chile la temporada 2001 con una importante y difícil tarea, reemplazar a Leonardo Rodríguez quien había vuelto al fútbol argentino.

Un pasar muy regular, con altibajos, pero convirtió goles importantes y a ratos mostró unas presentaciones dignas de alguien que incluso estuvo en el balompié alemán.

Por si fuera poco, fue clave en el triunfo de los azules a Colo Colo el 9 de septiembre de 2001 en el Estadio Monumental, el último triunfo de la U ante los albos en su feudo.

Actualmente, Arilson dirige al equipo Gremio Sorriso y se encuentran participando en el Campeonato estadual de Manto Grosso. En medio de su trabajo, el brasileño dialogó con ADN Deportes y trajo a la memoria ese cotejo de hace 2 décadas.

“Triste, porque la U no ha conseguido todavía una victoria en la cancha de Colo Colo hace 20 años, pero me deja feliz porque me celebran ese partido en el Monumental”, comentó el ex 10 azul.

También tuvo espacio para recordar cada uno de los goles, tanto el de Diego Rivarola, donde él hizo una pantalla para que Gokú anotase y por cierto, la zurda de Carlos Garrido que les dio la victoria. Sin embargo, detalla la jugada del gol que le tocó convertir.

“Un lanzamiento de la derecha, yo estaba a la espalda del lateral de Colo Colo. Tomé la pelota, le pegué en diagonal y he hecho el gol más bonito de mi carrera“, reconoció Arilson.

Agregó que “nuestro equipo estaba muy confiado, unido y creíamos en la victoria, aunque sabíamos que también era muy difícil porque es un clásico. Los dos equipos se estudian mucho y nosotros conocíamos muy bien a Colo Colo, conversamos antes del partido y finalmente conseguimos una victoria importante”, enfatizó.

Finalmente, reconoció que le tiene mucho cariño a la U y aprovechó la instancia para ofrecer disculpas públicas al ex Presidente de Universidad de Chile, René Orozco, con quien tuvo algunos problemas y discusiones en su estadía en el club, manifestando su deseo de poder volver a conversar con el Nefrólogo.