Mauricio Pinilla se confesó con Martín Cárcamo: “Estuve dos semanas internado en una clínica psiquiátrica”

El exfutbolista Mauricio Pinilla se confesó con el programa de entrevistas De tú a tú, conducido por Martín Cárcamo, donde se refirió a su carrera y los escándalos en los que estuvo involucrado.

Primeramente comentó su retiro y la difícil situación física que atravesó en las últimas fecha con Coquimbo Unido. “Me pegó la previa del retiro porque viví un proceso físico muy malo. Se me reventó el menisco externo de la rodilla derecha, por desgaste. Ya lo tenía operado, entonces cedió la sutura y se reventó”, señaló.

“Hablé con el dueño del club, le dije ‘mira, voy a hacer todo el sacrificio para poder volver. Quizás puedo darle una mano al equipo en las últimas fechas para que nos salvemos del descenso’. Y al mes y medio volví a jugar, pero una rodilla inflamada todos los días, me sacaban tres o cuatro jeringas de líquido día por medio”, explicó el exdelantero.

Asimismo, explicó que “cuando me retiré tomé la decisión de llamar a todos con los que tuve rencillas a lo largo de mi carrera. Llamé a Ronald Fuentes, a Carlos Heller y a otros que no voy a nombrar, pero traté de terminar mi carrera en paz”.

También reveló que en el año 2006, mientras se desempeñaba en Escocia, comenzó a sufrir depresión y crisis de pánico. “Me sentí ahogado, no podía respirar, una aceleración en el corazón. Fue como una sensación de muerte. Me moría. No podía estar en mi departamento porque me ahogaba“, manifestó.

Además agregó que tras intentar superar este cuadro se fracturó la muñeca, recayendo en una depresión peor de la que venía saliendo, y lo que lo llevó a internarse en una clínica psiquiátrica. “Lo peor para una depresión es tomar alcohol. Me escondía en eso, era la salida. Estuve en una clínica psiquiátrica en Marbella, estuve dos semanas internado, con actores y actrices muy famosos. Era un hotel cinco estrellas del que no podíamos salir, que estábamos con terapias y medicación”, detalló.

“En 2008 me di cuenta que tenía una hija y que no podía ser tan pelotudo conmigo mismo, traté de mejorar la relación con mi señora y cambie de chip al casarme”, añadió Pinilla.

Finalmente, el exdelantero con pasos por la U, Sporting de Lisboa, Cagliari, entre otros, se refirió al famoso palo durante el Mundial de Brasil 2014, detallando que “no pasa nada hasta que termina el partido. Hasta que te das cuenta que era un octavo de final de un Mundial, que estás jugando con el pentacampeón del mundo. Me dio una angustia. Estuve cinco días sin poder dormir“.