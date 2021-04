“Es hora de calentar el banco”: Prensa brasileña pide que Eduardo Vargas sea suplente en Atlético Mineiro

Un amargo debut en la fase de grupos tuvo Atlético Mineiro por Copa Libertadores. En el partido disputado anoche, el elenco de Eduardo Vargas rescató un empate 1-1 ante Deportivo La Guaira en Venezuela.

El mal desempeño del equipo, en especial el ataque, fue blanco de críticas por parte de la prensa brasileña, donde también apuntaron contra el jugador nacional, quien jugó 64 minutos.

“El Gallo no tiene un delantero de ataque aéreo. En varias intersecciones, simplemente no había nadie en blanco y negro cerca de la pelota. Eduardo Vargas no puede retener el balón”, señaló Globo Esporte tras el encuentro.

El medio citado exigió más oportunidades para los atacantes “Marrony y Sasha, reservas que casi siempre se usan, necesitan ingresar, aunque solo sea para llamar una alerta sobre Keno y Vargas”.

Finalmente, desde la prensa brasileña pidieron la suplencia del chileno. “Incluso con los servicios ya brindados, acumula oportunidades equivocadas. Para Vargas, es hora de calentar el banco”, agregaron.

El próximo partido de Atlético Mineiro será este sábado ante Athletic Club por el Campeonato Mineirao, mientras que en Copa Libertadores volverán a jugar el próximo martes de local contra América de Cali.