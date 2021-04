Felipe Gutiérrez ve con optimismo su retorno a las canchas: “Vamos avanzados, pasamos a otra etapa de la recuperación”

El volante de Universidad Católica, Felipe Gutiérrez, conversó este miércoles con Los Tenores, donde explicó la magnitud de su lesión y sobre lo que espera entregar en la UC.

Gutiérrez se refirió en primera instancia al aniversario número 84 de los cruzados, asegurando que “le debo todo al club, desde el día que me fui siempre dije que llevaría a la institución por donde fuera, donde viajara. Para mí lo es todo la UC“.

Sobre su recuperación, el volante señaló que van avanzados y reveló que ya lleva cuatro partidos entrenando con el plantel. “Vamos avanzados, pasamos a otra etapa de la recuperación. Había un pero en mi rodilla, que fue un poco lo que retuvo toda la negociación antes de mi llegada, pero con el cuerpo médico encontramos el problema que era, y en ese sentido estoy muy contento porque ya llevo 4 días entrenando con el equipo, poniéndome a punto físicamente“, indicó.

También comentó sobre la posición que puede utilizar en el esquema de Poyet. “Gustavo Poyet sabe las posiciones que manejo. En ese sentido, creo que no es necesario conversarlo. Pero va a depender mucho de la situación y de lo que necesite el equipo. Hay un plantel bastante numeroso y el abanico es amplio para el entrenador”, puntualizó Gutiérrez.

Además, explicó para Los Tenores como se dio su lesión y a los malos diagnósticos recibidos en Estados Unidos. “Yo me lesiono en febrero del año 2020, pero nuestro último partido en la MLS fue en octubre de 2019. Entonces volvimos en enero a entrenar a Estados Unidos, y en la pretemporada me lesiono”, partió.

“Me hicieron una resonancia, la que al parecer estaba mala porque entregó un mal diagnóstico, y pasaron dos meses, cuando empezó el torneo en EE.UU. y yo no podía jugar, porque me dolía la rodilla, y a la segunda fecha empieza la pandemia”, agregó.

“Pipe” también contó que “cuando nos mandan a la casa, pasó un mes y seguía con mucho dolor en la rodilla, no podía entrenar. Hablo con el kinesiólogo por el dolor, le digo que hagamos otra resonancia, y tras el examen me dice que no sabe qué pasó, pero que tenía la rodilla rota, que tenía un hoyo y tenía que operarme“.

“Entro a pabellón, me operan, y después me dicen que este hoyo en la rodilla es demasiado grande, por lo que tenía que ser nuevamente operado, donde me iban a trasplantar un cartílago de una persona muerta. Fue un tema complejo, porque pasaron cuatro semanas y me dijeron ‘murió alguien, así que mañana te operamos’. Fue un año complicado”, sentenció.

Finalmente, tuvo palabras para su desafío en Copa Libertadores y afirmó que “los años que tuve en Holanda y en Estados Unidos fueron los mejores de mi carrera“.

“El grupo que nos tocó en Libertadores es bastante competitivo, pero la ilusión de querer pasar de ronda está“, cerró el jugador.