Enzo Roco tras dar positivo por Covid-19 en Turquía: “Me sentí fatal”

Días complejos para el futbolista Enzo Roco, puesto que el defensa chileno dio positivo por coronavirus en Turquía, luego de un brote ocurrido en su club Fatih Karagümrük.

“Lo pasé mal varios días y me sentí fatal. Me hicieron tratamiento intravenoso. Pero ya estoy mejorando para volver a jugar”, señaló el exjugador de Universidad Católica al corresponsal Enzo Olivera.

El último partido que jugó el zaguero fue el pasado sábado 10 de abril en el empate 1-1 de su elenco frente al Galatasaray, encuentro en el cual disputó los 90 minutos.

Ahora, Roco se perderá el duelo del Fatih Karagümrük ante el Göztepe que se jugará el próximo martes 20 de abril por la fecha 36 del campeonato turco.

